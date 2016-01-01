文字サイズを変更する
小
中
大
　

全国のニュース

東証９６２円高 午前９時１５分現在

更新日時：2016年11月10日(木) AM 09:48
　１０日の東京株式市場の日経平均株価（２２５種）は午前９時１５分現在、前日終値比９６２円０５銭高の１万７２１３円５９銭となり、上げ幅が一時９００円を超えた。

 

１つ前へ戻る 上毛新聞ニュースHOMEへ