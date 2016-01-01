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バド山沢、奈良岡らが４回戦へ 世界ジュニア選手権

更新日時：2016年11月10日(木) AM 11:31
　バドミントンの世界ジュニア選手権は９日、スペインのビルバオで行われ、シングルスは男子の奈良岡功大（青森・浪岡中）山沢直貴（福島・富岡高）らが３回戦を突破して４回戦に進んだ。女子は仁平菜月（福島・富岡高）高橋明日香（福島・ふたば未来学園高）らが３回戦に勝って４回戦に進出した。（共同）

 

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