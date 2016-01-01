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ＴＰＰ承認案、衆院通過の見通し 野党、農相不信任案を共同提出
更新日時：2016年11月10日(木) PM 03:58
山本有二農相の不信任決議案、環太平洋連携協定（ＴＰＰ）承認案と関連法案を採決する衆院本会議が１０日午後、始まった。承認案と関連法案は与党と日本維新の会の賛成多数で可決、衆院を通過する見通し。民進、共産、自由、社民の野党４党が共同提出した不信任案は、与党が反対多数により否決する構えだ。日本維新の会は採決を棄権する。
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