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西武、ウルフが残留 背番号は６９から５４に

更新日時：2016年11月10日(木) PM 05:09
　西武は１０日、ウルフと来季も契約すると発表した。年俸５千万円プラス出来高払いで合意した。背番号は６９から５４に変わる。今年７月から加入し、４試合に登板して４勝０敗、防御率３・０４だった。（金額は推定）

 

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