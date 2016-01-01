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巨人、台湾ＯＢ戦に王氏ら 台中で１０日、２０日

更新日時：2016年11月10日(木) PM 06:33
　巨人は１０日、２０日に台湾の台中で行う台湾ＯＢ選抜と巨人ＯＢ選抜の慈善試合に出場するメンバーを発表した。巨人ＯＢは王貞治氏や原辰徳氏、高橋由伸監督ら３４人、台湾ＯＢは元巨人の呂明賜氏や元西武の郭泰源氏らが出場する予定。

 

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