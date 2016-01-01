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西武、シュリッター投手を獲得 今季３Ａに所属、背番号４７

更新日時：2016年11月10日(木) PM 07:16
　西武は１０日、宮崎県日南市の秋季キャンプに練習参加しているブライアン・シュリッター投手（３０）＝１９５センチ、１０６キロ、右投げ右打ち＝を獲得したと発表した。背番号は４７に決まった。今季はロッキーズ傘下の３Ａアルバカーキに所属した。メジャーではカブスでプレーし、通算７８試合で３勝６敗、防御率５・４０。

 

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