西武は１０日、宮崎県日南市の秋季キャンプに練習参加しているブライアン・シュリッター投手（３０）＝１９５センチ、１０６キロ、右投げ右打ち＝を獲得したと発表した。背番号は４７に決まった。今季はロッキーズ傘下の３Ａアルバカーキに所属した。メジャーではカブスでプレーし、通算７８試合で３勝６敗、防御率５・４０。