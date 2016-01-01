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西武・呉念庭は２００万円増 遊撃手として台頭
更新日時：2016年11月10日(木) PM 08:19
西武の契約更改交渉が１０日に始まり、１年目の呉念庭が２００万円増の年俸８００万円でサインした。今季終盤に遊撃手として台頭し、４３試合に出場して打率１割９分４厘、１１打点だった。
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