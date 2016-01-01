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赤堀氏、２軍投手コーチに ヤクルト、ＢＣリーグ新潟監督

更新日時：2016年11月11日(金) PM 05:51
　ヤクルトは１１日、来季の２軍投手コーチに近鉄の抑え投手として活躍し、今季までの２年間ルートインＢＣリーグ新潟の監督を務めた赤堀元之氏（４６）が就任すると発表した。

 

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