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巨人、ドラフト５位の高田と合意 岡山・創志学園高

更新日時：2016年11月11日(金) PM 05:31
　巨人がドラフト５位で指名した岡山・創志学園高の高田萌生投手（１８）＝１７８センチ、７５キロ、右投げ右打ち＝の入団が１１日、決まった。契約金３５００万円、年俸５００万円で合意した。背番号は５３。（金額は推定）

 

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