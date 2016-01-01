文字サイズを変更する
小
中
大
　

全国のニュース

西武シュリッターが意気込み 宮崎県日南市で入団記者会見

更新日時：2016年11月11日(金) PM 06:22
　西武に新加入したシュリッターが１１日、秋季キャンプ地の宮崎県日南市で入団記者会見を行い「日本で野球をすることをすごく楽しみにしている。期待に応えられるように頑張りたい」と意気込んだ。年俸は８千万円プラス出来高払い。（金額は推定）

 

１つ前へ戻る 上毛新聞ニュースHOMEへ