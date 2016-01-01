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サッカー、安藤梢がゴール 女子のドイツ１部リーグ

更新日時：2016年11月13日(日) AM 05:50
　サッカー女子のドイツ１部リーグ、エッセンの安藤梢は１２日、敵地でのイエナ戦に出場し、後半にゴールを奪った。チームは４―０で大勝した。（共同）

 

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