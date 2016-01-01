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ブエミが開幕２連勝 電気自動車レース

更新日時：2016年11月13日(日) AM 10:33
　電気自動車レースの世界シリーズ「フォーミュラＥ」の第２戦は１２日、モロッコのマラケシュで行われ、昨季ドライバーズ部門で総合優勝したセバスチャン・ブエミ（スイス、ｅダムスルノー）が開幕２連勝を飾った。（共同）

 

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