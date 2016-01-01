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福岡大大濠と履正社４強へ 明治神宮野球大会第３日

更新日時：2016年11月13日(日) PM 01:30
　第４７回明治神宮野球大会第３日は１３日、神宮球場で行われ、高校の部は準々決勝で福岡大大濠（九州）と履正社（近畿）が勝って準決勝に進んだ。福岡大大濠は三浦が４安打完封し、２―０で明徳義塾（四国）を下した。履正社は４―３で福井工大福井（北信越）を破った。

 

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