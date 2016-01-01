明治安田Ｊ３第２９節（１３日・大分銀行ドームほか＝８試合）大分がＹＳ横浜に３―０で快勝した。長野に０―１で敗れた栃木と勝ち点５８で並び、得失点差で首位に浮上した。栃木は２位に後退。Ｊ２自動昇格となる優勝争いは２０日の最終節にもつれた。