文字サイズを変更する
小
中
大
　

全国のニュース

日大三高・坂倉の広島入団決まる ドラフト４位指名

更新日時：2016年11月13日(日) PM 04:18
　広島がドラフト４位指名した東京・日大三高の坂倉将吾（１８）＝１７７センチ、８２キロ、右投げ左打ち＝の入団が１３日、決まった。契約金３５００万円、年俸５００万円で合意した。（金額は推定）

 

１つ前へ戻る 上毛新聞ニュースHOMEへ