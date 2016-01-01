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巨人が関学大・坂本工と合意 育成ドラフト４位

更新日時：2016年11月13日(日) PM 06:00
　巨人が育成ドラフト４位で指名した関学大準硬式野球部の坂本工宜投手（２２）＝１８０センチ、８０キロ、右投げ右打ち＝の入団が１３日、決まった。支度金３００万円、年俸２４０万円で合意した。（金額は推定）

 

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