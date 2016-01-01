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ＪＸ―ＥＮＥＯＳの糸原、阪神へ ドラフト５位指名

更新日時：2016年11月13日(日) PM 06:56
　阪神がドラフト５位指名したＪＸ―ＥＮＥＯＳの糸原健斗内野手（２４）＝１７５センチ、８０キロ、右投げ左打ち＝の入団が１３日、決まった。契約金５千万円、年俸８００万円で合意した。（金額は推定）

 

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