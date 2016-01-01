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楽天、森原と合意 ドラフト５位

更新日時：2016年11月13日(日) PM 07:36
　楽天がドラフト５位で指名した新日鉄住金広畑の森原康平投手（２４）＝１８５センチ、８８キロ、右投げ左打ち＝の入団が１３日、決まった。契約金４千万円、年俸１千万円で合意した。（金額は推定）

 

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