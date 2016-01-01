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東海大・丸山の中日入団が決定 ドラフト６位指名
更新日時：2016年11月13日(日) PM 07:16
中日がドラフト６位で指名した東海大の丸山泰資投手（２１）＝１７６センチ、７９キロ、右投げ右打ち＝の入団が１３日、決まった。契約金３千万円、年俸７２０万円で合意した。（金額は推定）
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