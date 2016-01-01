文字サイズを変更する
小
中
大
　

全国のニュース

自動車、コバライネン・平手組Ｖ スーパーＧＴ最終戦

更新日時：2016年11月13日(日) PM 07:03
　自動車のスーパーＧＴ最終第８戦は１３日、栃木県ツインリンクもてぎで決勝が行われ、ＧＴ５００はヘイッキ・コバライネン、平手晃平組（レクサス）が優勝した。ＧＴ３００は土屋武士、松井孝允組（トヨタ）が勝った。

 

１つ前へ戻る 上毛新聞ニュースHOMEへ