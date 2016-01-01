文字サイズを変更する
小
中
大
　

全国のニュース

ロッテ、柴田ら３人をテスト 千葉の秋季キャンプで

更新日時：2016年11月13日(日) PM 08:02
　ロッテは１３日、阪神を戦力外となった柴田講平外野手（３０）とソフトバンクを戦力外となった猪本健太郎内野手（２５）、独立リーグ、ルートインＢＣリーグ石川の三家和真外野手（２３）の入団テストを行うと発表した。１５日から１７日まで、千葉県鴨川市での秋季キャンプで実施する。

 

１つ前へ戻る 上毛新聞ニュースHOMEへ