文字サイズを変更する
小
中
大
　

全国のニュース

卓球女子、平野はストレート負け 中国スーパーリーグ

更新日時：2016年11月13日(日) PM 08:57
　卓球の中国スーパーリーグ女子のオルドスは１３日、吉林と対戦し、平野美宇（エリートアカデミー）は第２試合のシングルスに出て０―３で敗れた。チームも１―３で敗れた。（共同）

 

１つ前へ戻る 上毛新聞ニュースHOMEへ