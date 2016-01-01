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東証、１４９円高１万７５２４円 午前９時１５分現在

更新日時：2016年11月14日(月) AM 09:21
　週明け１４日の東京株式市場の日経平均株価（２２５種）は午前９時１５分現在、前週末終値比１４９円９５銭高の１万７５２４円７４銭となった。

 

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