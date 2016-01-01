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阪神、西田と育成契約 背番号は３３から１３３に

更新日時：2016年11月14日(月) PM 05:41
　阪神は１４日、今季支配下選手だった西田直斗内野手（２３）と育成契約することで合意したと発表した。背番号は３３から１３３に変更となる。

 

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