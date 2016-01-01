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保育園の排水溝に１歳男児 福岡市、意識不明

更新日時：2016年11月14日(月) PM 06:10
　１４日午後２時５０分ごろ、福岡市南区檜原４丁目の「こばと保育園」で、頭が排水溝に入った状態の男児（１）を職員が見つけた。福岡県警などによると、市内の病院に運ばれたが意識がない。県警が状況を調べている。

 

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