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ＤｅＮＡ、近江高・京山と合意 ドラフト４位

更新日時：2016年11月14日(月) PM 08:30
　ＤｅＮＡがドラフト４位で指名した滋賀・近江高の京山将弥投手（１８）＝１８０センチ、７４キロ、右投げ右打ち＝の入団が１４日、決まった。契約金４千万円、年俸５５０万円で合意した。京山は球団を通じ「一日でも早く１軍で登板し、将来はチームを背負うような投手になりたい」とコメントした。（金額は推定）

 

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