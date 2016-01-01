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オリックスが黒木と合意 立正大、２位指名

更新日時：2016年11月14日(月) PM 08:38
　オリックスがドラフト２位で指名した立正大の黒木優太投手（２２）＝１７９センチ、７８キロ、右投げ左打ち＝の入団が１４日、決まった。契約金８５００万円、年俸１２００万円で合意した。背番号は５４。（金額は推定）

 

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