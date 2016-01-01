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ヤクルト、６位指名菊沢と合意 軟式の相双リテック

更新日時：2016年11月14日(月) PM 08:01
　ヤクルトがドラフト６位指名した軟式チーム、相双リテックの菊沢竜佑投手（２８）＝１８３センチ、８５キロ、右投げ右打ち＝の入団が１４日、決まった。契約金１千万円、年俸６００万円で合意した。（金額は推定）

 

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