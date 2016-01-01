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バスケ、日本女子は開幕２連勝 Ｕ―１８アジア選手権

更新日時：2016年11月14日(月) PM 09:15
　バスケットボール女子のＵ―１８（１８歳以下）アジア選手権は１４日、バンコクで行われ、１次リーグで日本は９３―５４でタイに快勝し、開幕２連勝とした。１５日は韓国と対戦する。（共同）

 

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