女子ゴルフの１４日付最新世界ランキングが発表され、野村敏京は前週から一つ順位を上げて１９位となった。笠りつ子は二つ上がって３７位。鈴木愛は５２位、大山志保は６５位、渡辺彩香は６６位、宮里美香は６９位だった。１位リディア・コ（ニュージーランド）、２位アリヤ・ジュタヌガーン（タイ）、３位田仁智（韓国）は変わらなかった。（共同）