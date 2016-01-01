プロ野球・ロッテは１５日、角中が出身地の石川県からスポーツ特別賞を受賞したと発表した。角中は今季、打率３割３分９厘で２度目の首位打者を獲得するなど活躍した。球団を通じ「栄誉ある賞をいただき、大変うれしく思う。これからも野球を通じて、地元に明るい話題を提供し続けていきたい」とコメントした。