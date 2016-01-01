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西武、ドラフト５位の平井と合意 ホンダ鈴鹿の投手

更新日時：2016年11月15日(火) PM 05:35
　プロ野球・西武がドラフト５位で指名したホンダ鈴鹿の平井克典投手（２４）＝１８０センチ、８３キロ、右投げ右打ち＝の入団が１５日、決まった。契約金３千万円、年俸１千万円で合意した。（金額は推定）

 

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