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広島、ドラフト３位の床田と合意 中部学院大の投手

更新日時：2016年11月15日(火) PM 07:43
　プロ野球・広島がドラフト３位で指名した中部学院大の床田寛樹投手（２１）＝１８２センチ、７４キロ、左投げ左打ち＝の入団が１５日、決まった。契約金６千万円、年俸７００万円。（金額は推定）

 

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