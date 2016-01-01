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阪神がドラフト４位の浜地と合意 福岡大大濠高の投手
更新日時：2016年11月15日(火) PM 07:44
プロ野球・阪神がドラフト４位で指名した福岡大大濠高の浜地真澄投手（１８）＝１８４センチ、８８キロ、右投げ右打ち＝の入団が１５日、決まった。契約金４千万円、年俸５００万円で合意した。（金額は推定）
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