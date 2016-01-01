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日本ハム、玉井と入団合意 ドラフト８位指名

更新日時：2016年11月15日(火) PM 07:10
　プロ野球・日本ハムがドラフト８位指名した新日鉄住金かずさマジックの玉井大翔投手（２４）＝１７８センチ、７８キロ、右投げ右打ち＝の入団が１５日、決まった。契約金３千万円、年俸８４０万円で合意した。（金額は推定）

 

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