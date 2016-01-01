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東証、１７３円高１万７８４１円 午前９時１５分現在

更新日時：2016年11月16日(水) AM 09:32
　１６日の東京株式市場の日経平均株価（２２５種）は午前９時１５分現在、前日終値比１７３円７８銭高の１万７８４１円９３銭となった。

 

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