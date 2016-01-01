ボクシングのウォズジムは１６日、国際ボクシング連盟（ＩＢＦ）バンタム級１４位の大森将平（ウォズ）が１２月３１日に京都市の島津アリーナ京都で、王者のリー・ハスキンス（英国）に挑戦すると発表した。京都市出身で２３歳の大森は世界初挑戦。同じ興行では小国以載（角海老宝石）と井岡一翔（井岡）が世界戦を行うことが決まっており、トリプル世界戦となる。