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ＮＢＡダンカンの２１永久欠番に スパーズ、５度の優勝に貢献

更新日時：2016年11月17日(木) PM 12:55
　米プロバスケットボールＮＢＡのスパーズは１６日、５度の優勝に貢献し、昨季限りで引退したティム・ダンカン氏の背番号「２１」を永久欠番にすると発表した。１２月１８日に本拠地でセレモニーを行う。（共同）

 

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