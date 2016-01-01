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楽天、今江と哲朗の登録名変更 岡島の背番号は４に

更新日時：2016年11月17日(木) PM 04:49
　楽天は１７日、登録名を今江敏晃が今江年晶に、哲朗が西田哲朗に変更すると発表した。また、岡島の背番号を２７から４に変更することも発表した。

 

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