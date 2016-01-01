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広島、長井と合意 年俸４５０万円

更新日時：2016年11月17日(木) PM 06:13
　広島がドラフト６位で指名した茨城・つくば秀英高の長井良太投手（１７）＝１８１センチ、７７キロ、右投げ右打ち＝の入団が１７日、決まった。契約金２５００万円、年俸４５０万円で合意した。（金額は推定）

 

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