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巨人が高井、加藤と合意 年俸はともに２４０万円

更新日時：2016年11月17日(木) PM 06:45
　巨人が育成ドラフト１位で指名したルートインＢＣリーグ新潟の高井俊投手（２１）＝１８０センチ、７８キロ、右投げ右打ち＝と、育成ドラフト２位で指名した静岡・磐田東高の加藤脩平外野手（１７）＝１７８センチ、８４キロ、右投げ左打ち＝の入団が１７日、決まった。支度金は高井が３００万円、加藤が２００万円で、年俸はともに２４０万円で合意した。（金額は推定）

 

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