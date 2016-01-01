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阪神が６位指名の福永と合意 四国ＩＬ徳島の投手

更新日時：2016年11月17日(木) PM 06:44
　阪神がドラフト６位で指名した四国ＩＬ徳島の福永春吾投手（２２）＝１８５センチ、９０キロ、右投げ左打ち＝の入団が１７日、決まった。契約金２５００万円、年俸６００万円で合意した。（金額は推定）

 

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