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西武、２位指名の中塚と合意 年俸１２００万円

更新日時：2016年11月17日(木) PM 06:21
　西武がドラフト２位で指名した白鴎大の中塚駿太投手（２１）＝１９１センチ、１０５キロ、右投げ右打ち＝の入団が１７日、決まった。契約金７千万円、年俸１２００万円で合意した。（金額は推定）

 

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