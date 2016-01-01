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阪神・藤川、背番号２２に戻る 上本は「４」から「００」

更新日時：2016年11月17日(木) PM 07:57
　阪神は１７日、藤川の背番号が「１８」から、米大リーグ挑戦前の２０１２年まで使用していた「２２」に戻ると発表した。上本は「４」から「００」、秋山は「２７」から「４６」、小宮山は「３９」から「５９」に変更となる。

 

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