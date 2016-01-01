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カザフ３選手のメダル剥奪 北京五輪、ドーピング違反で

更新日時：2016年11月17日(木) PM 07:56
　カザフスタン・オリンピック委員会は１７日、２００８年北京五輪の重量挙げ女子銀、銅メダルのイリーナ・ネクラソワ、マリア・グラボベツカヤとレスリング男子銅のアセト・マンベトフがドーピング違反のため、メダルを剥奪されたと発表した。当時の検体を再検査し、違反が発覚した。（アスタナＡＰ＝共同）

 

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