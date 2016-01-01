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バスケ日本、３位で準決勝へ 女子Ｕ―１８アジア選手権

更新日時：2016年11月18日(金) AM 08:41
　バスケットボール女子のＵ―１８（１８歳以下）アジア選手権は１７日、バンコクで行われ、１次リーグ最終戦で日本はインドを９３―２６で下した。通算３勝２敗で３位となり、２位韓国との準決勝（１９日）に進んだ。（共同）

 

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