西武は１８日、支配下選手として来季の契約を結ばなかった木村昇吾内野手（３６）と育成選手として再契約したと発表した。背番号は０から１２１に変わる。木村昇は６月に右膝前十字靱帯を断裂していた。渡辺シニアディレクターは「けがさえ治れば戦力になりうる選手。１軍の戦力と判断できた時は支配下にする」と話した。