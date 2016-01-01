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西武、木村昇と育成で再契約 「けがさえ治れば戦力」

更新日時：2016年11月18日(金) PM 01:39
　西武は１８日、支配下選手として来季の契約を結ばなかった木村昇吾内野手（３６）と育成選手として再契約したと発表した。背番号は０から１２１に変わる。木村昇は６月に右膝前十字靱帯を断裂していた。渡辺シニアディレクターは「けがさえ治れば戦力になりうる選手。１軍の戦力と判断できた時は支配下にする」と話した。

 

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