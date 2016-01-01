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巨人、ドラフト３位の谷岡と合意 契約金６千万円、年俸１千万円

更新日時：2016年11月18日(金) PM 02:27
　巨人がドラフト３位で指名した東芝の谷岡竜平投手（２０）＝１８１センチ、７９キロ、右投げ右打ち＝の入団が１８日、決まった。契約金６千万円、年俸１千万円で合意した。背番号は４０。「開幕から１軍にいて年間を通して１０勝したい」と抱負を語った。（金額は推定）

 

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