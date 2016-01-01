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広島１位の加藤は背番号「１３」 ２位高橋は３４

更新日時：2016年11月18日(金) PM 02:03
　広島は１８日、ドラフト１位指名で入団が決定している慶大の加藤の背番号が「１３」に決まったと発表した。同２位の埼玉・花咲徳栄高の高橋は「３４」になる。

 

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