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サッカー、小野はベンチ外 ベルギー１部リーグ

更新日時：2016年11月19日(土) AM 10:38
　サッカーのベルギー１部リーグで小野裕二が所属するシントトロイデンは１８日、ホームでクラブ・ブリュージュに０―１で敗れた。小野はベンチ外だった。（共同）

 

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